البورصة تهبط 0.77% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

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رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم.
وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.77%، ليتداول عند مستوى 10043 نقطة.
وتراجع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.08% و 1.15% على الترتيب.
وسجلت تداولات البورصة 35.396 مليون جنيه على 123 شركة من خلال 1.892 ألف عملية.
وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 46 شركة مقابل ارتفاع 19 بينما لم تتغير أسعار 58.
وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 1.730 مليون جنيه، منها 1.392 مليون جنيه للأفراد، و338.238 ألف جنيه للمؤسسات.
واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.473 مليون جنيه، منها 870.752 ألف جنيه للمؤسسات، و602.967 ألف جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 257.043 ألف جنيه منها 252.708 ألف جنيه للمؤسسات، و4.335 ألف جنيه للأفراد.
وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 1.473 مليون جنيه، منها 870.752 ألف جنيه للمؤسسات، و 602.967 ألف جنيه للأفراد.
الأسهم الأكثر ارتفاعا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير
|جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي
|1.076
|1.137
|16.14
|أجواء للصناعات الغذائية
|7.38
|7.29
|8.32
|شارم دريمز للاستثمار السياحي
|11.18
|10.89
|7.08
|مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|2.005
|1.996
|6.97
|جلاكسو سميثكلاين
|32.12
|34.2
|6.48
الأسهم الأكثر انخفاضا
|الشركة
|سعر الفتح
|سعر الإغلاق
|نسبة التغير
|بلتون المالية القابضة
|3.83
|3.5
|8.62
|زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|10.08
|9.29
|7.84
|العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة
|13.26
|12.25
|7.62
|الشمس للإسكان والتعمير
|6.02
|5.59
|7.14
|رواد السياحة
|25
|23.5
|6
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