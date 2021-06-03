مال وأعمال

موانئ أبوظبي تتم إدراج سندات بمليار دولار في سوق الأوراق المالية

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سي ان بي سي _ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم عن إدراج سندات أصدرتها موانئ أبوظبي بقيمة 1 مليار دولار لأجل 10 سنوات.

وتحمل هذه السندات، المدرجة أساساً في سوق لندن للأوراق المالية، تصنيف A+ (مع نظرة مستقبلية مستقرة) من وكالتي “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”.

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وتجاوزت مستويات الاكتتاب 4,5 أضعاف الطرح، وتم تحديد تاريخ استحقاق السندات في 6 مايو 2031 بعائد يبلغ 2.5% سنوياً.

ويأتي إدراج سندات موانئ أبوظبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية عقب إدراج سندات بقيمة 1,1 مليار يورو أصدرتها شركة “المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج”، وهي جهة إصدار أدوات الدين لشركة “مبادلة للاستثمار”.

من جانبه، قال، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، سعيد حمد الظاهري: “شهدنا هذا العام زيادة كبيرة في سيولة سوق أبوظبي للأوراق المالية ونمواً متسارعاً في قيمته السوقية، مما جعله ثاني أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفيما نواصل الاستثمار في التكنولوجيا وتوسيع نطاق منتجاتنا وخدماتنا، فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بموقع مميز يخوله احتضان العديد من عمليات الإدراج المهمة”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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