مصر تستضيف منتدى اللجنة العربية الدائمة للبريد

تستضيف مصر ممثلة في البريد المصري فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد بمدينة شرم الشيخ وذلك خلال الفترة من 31 مايو إلى 3 يونيه 2021 .

وشهد المنتدى هذا العام واسعة من قبل الوفود العربية المتخصصة وكبار الشخصيات البريدية العالمية المعنية على رأسها المهندس هشام حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل.

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ويشارك في المنتدى وفود 15 دولة من رؤساء الهيئات والمؤسسات البريدية العربية، وحضور كافة المرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي، الى جانب قيادات البريد المصري على رأسها الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري.

وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة البريد المصري أن هذا المنتدي يتمتع بأكبر بريدية دولية وإقليمية عقب جائحة كورونا.

وأشارإلى أن اجتماعات اللجنة في دورتها الحالية تحمل أهمية خاصة حيث أنها تناولت في جلساته على مدار ثلاثة ايام متتالية مناقشة عدد من المحاور المهمة على رأسها دور وأهمية التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية، والتضمين المالي في مستقبل الخدمات البريدية المقدمة للمواطن العربي، ومناقشة أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرون للاتحاد البريدي العالمي في اغسطس 2021 بالعاصمة الإيفوارية ابيدجان.

ولفت إلى أن البريد المصري يسعي جاهداً إلى استثمار هذا الحدث الهام للترويج لدعم المرشح المصري في انتخابات منصب الامين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل والتي ستقام خلال مؤتمر المفوضين للاتحاد المقرر تنظيمه بزيمبابوي الشهر القادم.

وأضاف أن استضافة مصر ممثلة في البريد المصري لاجتماعات اللجنة العربية الدائمة للبريد تؤكد على ريادتها على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة على كافة المستويات بالإضافة إلى أنها تعد المبادرة الأولي لاستعادة الحركة الطبيعية للمؤتمرات الدولية عقب جائحة كورونا، وذلك مع تطبيق كافة الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين في المنتدى.

وفي ختام فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد التقي فاروق المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، وبشار حسين مدير عام المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، وبسكال كليفاز نائب مدير عام المكتب الدولي للاتحاد، ويونس جبرين الامين العام للاتحاد البريدي الإفريقي الشامل، والمرشحين لمنصبي المدير العام ونائب المدير العام للاتحاد البريدي العالمي.

وتناول اللقاء بحث أوجه التعاون وتبادل الخبرات ونقل التجارب الناجحة في مجال العمل البريدي تمهيداً لتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات تطوير الخدمات البريدية واللوجستية.

كما تناول اللقاء استعراض حزمة خدمات مشتركة تخص خدمات التجارة الإلكترونية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون بما يضمن تقديم خدمات متميزة للعملاء.