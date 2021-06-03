الحكومة تتابع مستجدات أعمال البنية التكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري أن الحكومة تمضي قدما في تنفيذ البنية التكنولوجية للعاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق الأمن السيبراني للبنية التحتية المعلوماتية بها وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك في اجتماع، مساء أمس الأربعاء، لعرض الموقف التنفيذي لأعمال البنية التكنولوجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وموقف منظومة التطبيقات التشاركية لإدارة العمل، بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واللواء ياسر أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة.

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وأشار إلى الخطوات التنفيذية للحكومة لبلورة برامج التدريب المقدمة للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة، بهدف رفع مستوى المعرفة وجودة الأداء في هذا الشأن، وذلك في ضوء الاعتماد على الرقمنة والنظم الإلكترونية الحديثة في العمل الحكومي اليومي بعد الانتقال إلى العاصمة.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة نبذة عن الموقف التنفيذي الخاص بالموظفين المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والوضع الحالي لتحديث الملف الوظيفي الخاص بهم، والخطوات التي تم تنفيذها في إطار تقييمهم.

كما استعرض الموقف التنفيذي للبرامج التدريبية المقدمة للمرشحين، فيما يتعلق بتنمية وبناء القدرات في التحول الرقمي، إضافة للبرامج التخصصية، والجدارات السلوكية المعنية بتحفيز الأداء وإدارة الوقت، واكتساب الخبرات، والقدرة على اتخاذ القرارات، وإدارة العمل الجماعي، وغيرها من الجدارات السلوكية.

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى تفاصيل الخطة المستقبلية للمقرر تدريبهم في حزمة برامج الجدارات، والتي من المخطط أن تبدأ في يونيو الجاري، كما تناول الموقف التنفيذي لبرامج التدريب التخصصية، لافتا إلى بدء التدريب الفعلي لبعض هذه البرامج خلال الفترة الماضية ومستمرة حتى الآن.

من جانبه، استعرض اللواء ياسر أبو مندور، مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة، الموقف التنفيذي لأعمال البنية التكنولوجية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث قام بعرض موقف مركز البيانات الموحد الرئيسي للدولة.

وأوضح أنه جار الانتهاء من تركيب الأجهزة والمعدات والاختبار التشغيلي، كما أشار إلى موقف تنفيذ مركز البيانات التبادلي الذي يجري به حاليا تنفيذ الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية.

وتطرق اللواء ياسر أبو مندور إلى موقف شبكات نقل البيانات داخل المباني بالحي الحكومي، لافتا إلى أنه تم توريد الأجهزة والمعدات بالموقع وجار توليف وإعداد موزعات الشبكة بمنطقة التجهيز بالموقع.

وتحدث مدير إدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة عن الموقف من تنفيذ مراكز التشغيل والتأمين وإدارة المباني، التي تضم مركز إدارة وتأمين مباني الحي الحكومي، مشيرا إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات التعاقد لبوابات التحكم في الدخول والخروج.

استعرض اللواء ياسر أبو مندور موقف منظومة التطبيقات التشاركية لإدارة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة في أقسام: الموارد البشرية، وإدارة المحتوى، والمراسلات، والتقييم المؤسسي، والمشتريات الحكومية، كما عرض موقف التطبيقات التشاركية لإدارة المشروعات في مبادرة حياة كريمة.