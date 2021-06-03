جي بي أوتو تستحوذ رسميا على وكالة سيارات شانجان الصينية وتطرح 4 موديلات جديدة

دوت الخليج _ أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، عن استحواذها رسمياً على وكالة سيارات العلامة الصينية شانجان، لتعود إلى السوق المصري بأربعة موديلات وصفتها المجموعة بذات القدرات العالية والأسعار التنافسية.

وتتمثل الموديلات الأربعة التي تطرحها جي بي أوتو من شانجان في New Alsvin، والسيارة EADO DT وهما من فئة السيدان، وكذلك السيارة CS15، والسيارة CS55، وهما من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV.

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وقال سعد حبيب، رئيس قطاعات مبيعات السيارات الملاكي لمجموعة جي بي غبور أوتوأن شانجان واحدة من أكبر 4 مجموعات سيارات في الصين، وأن إطلاق الطرازات الجديدة سيعزز قطاع السيارات المصري، خاصة أن غبور ستدعمها بشبكة خدمات قوية ممتدة على مستوى الجمهورية.

وقال أن المجموعة تتوقع أن تكون شانجان ضمن أفضل ٥ علامات تجارية في السوق المصري خلال ال 3 سنوات القادمة.

أضاف أن المجموعة ستقدم ضمان على سيارات شانجان لمدة ٥ سنوات أو 150 ألف كيلومتر أيهما أقرب، مع خدمة الصيانة الدورية مجانية لأول 500 مشتري لمدة عامين أو 50 ألف كيلومتر أيهما أقرب.

وقال شوهاو هونج بمجموعة Changan Automobile الصينية أن الاتفاق مع جي بي غبور أوتو بداية لشراكة ناجحة بين الطرفين، وأن شركته تثق في تحقيق الانتشار لسيارات شانجان في مصر.

وأوضح أن تاريخ شانجان ممتد منذ بداية إطلاق أولى سياراتها في الصين عام 1958، وقال أنها تولي اهتماماً كبيراً بالسوق المصري الذي تراه واعداً بالشرق الأوسط.

واستحوذت حالياً جي بي غبور أوتو على وكالة شانجان لتكون هي الوكيل الحصري لها في مصر. بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع، والصيانة، وتوفير قطع الغيار للعملاء في السوق المحلية.