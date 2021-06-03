- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
إسلام فضل _ قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن قطاع البريد لعب دورا هاما في دعم البلدان لتخفيف علي مواطنيها تتبعات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف فاروق خلال فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها ال39 بشرم الشيخ، أن التحول الرقمي جاء علي رأس قدرات البريد التي مكنته علي إكمال الخدمات المالية والرقمية وإدارة العمليات اللوجيستية اليا، كما استيعاب احتياجات سوق التجارة الإلكترونية آليا من الخدمات اللوجيستية.
وأوضح أن العالم بأكلمه تأثر بفيروس كورونا وأن تضافر الجهود علي كافة الأصعدة الإقليمية والدولية جلعت من التغلب علي الجائحة ممكنا.
وأكد أن البريد المصري اظهر قدرته علي تحمل المسئوليّة المجتمعة والنضج والوعي في التعامل مع جائحة فيروس كورونا، من خلال توظيف كافة إمكانياته لخدمة المجتمع بكافة شرائحة، وذلك وفقا للإحتياجات المجتمعية لكل بلد.
وأشار إلى أنه تم صرف خلال 15 يوم عمل نحو 7 مليون معاش في نفس فترات الصرف الاعتيادية، كما تم صرف إعانة حكومية لنحو 1.2 مليون مواطن للعمالة غير المنتظمة، بالتزامن من تقديم 155 خدمة جديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس البريد المصري: التحول الرقمي جاء في أولوياتنا لمواجهة جائحة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.