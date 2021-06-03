مصرف لبنان يسمح للمودعين بالسحب بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار

– قال حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الخميس إن لبنان سيستمر في السماح للمودعين بالسحب من حساباتهم الدولارية بسعر صرف ثابت عند 3900 ليرة للدولار.

جاءت تصريحات رياض سلامة بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون شهد مناقشة المسألة.

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كان مصرف لبنان قد طلب من مجلس شورى الدولة مراجعة قراره منع المودعين من السحب بسعر الصرف الثابت بعد أن أثارت هذه الخطوة احتجاجات مساء يوم الأربعاء.