شريف فاروق: أعضاء اللجنة العربية يعملون على استكشاف آفاق مستقبل القطاع البريدي

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إسلام فضل _ قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري، إن سيتم العمل مع أعضاء اللجنة العربية للبريد علي استكشاف آفاق مستقبل القطاع البريدي والعمل علي تدعميه وتطويرة لمواكبة تطلعات واحتياجات المواطنين.
أضاف فاروق خلال فعاليات منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد في دورتها ال39 بشرم الشيخ، أن الدور القومي المنوط لكل منا يتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمحتمعية في بلداننا وفي العديد من المجالات الهامة مثل؛ الشمول المالي و الاقتصاد الرقمي واستخدام خدمات الدفع الرقمية، والتوسع في تقديم خدمات التجارة الإلكترونية.
ولفت إلى السعي لتمكين الشباب من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح أن التحول الرقمي أصبح هو الملاذ الأساسي إن لم يكن الوحيد للحفاظ على الاستدامة الاقتصادية لمشغلي الخدمات البريدية والحفاظ على معدلات نمو جيدة وتطوير نماذج أعمال متنوعة و مبتكرة .
وذكر أن البريد المصري حقق تقدماً غير مسبوق في خدمات الشمول المالي والخدمات المالية الرقمية و التوسع في خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى بناء قدراته في مجال أمن المعلومات و الأمن السيبراني، والاعتماد على تقنيات الذكاء الإصطناعي و نظم الجغرافية المكانية في تطوير أعماله .
وأشار إلى أنه تم عقد عدد من الشراكات الاستراتيجية مع كبار الشركات العالمية و الشركات الوطنية، لاستكشاف نماذج أعمال ناجحة وتوظيف تلك القدارت لخدمة المجتمع و المساهمة بفعالية و إيجابية في الحياة اليومية للمواطنين .
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