عاجل.. البنك الأهلي المصري يوقع مع طاقة عربية عقود تمويل بقيمة تصل إلى 916 مليون جنيه

أعلن البنك الأهلي المصري وشركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة، عن توقيع عقود تمويلية بقيمة تصل الي 916 مليون جنيه للمساهمة في تنفيذ الخطط الاستثمارية للشركة.

وقال البنك أن التمويل يأتي استمرارا لدوره بصفته شريكا استراتيجيا في دعم المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية والمرتبطة بالأنشطة الحيوية.

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حضر التوقيع يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وشريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة، وخالد هاشم – رئيس قطاع البترول بالبنك الأهلي المصري.

كما حضر التوقيع المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة طاقة عربية وباكينام كفافى – العضو المنتدب التنفيذي لشركة طاقة عربية، وبيتر مفيد رئيس القطاع المالي للشركة.

يحيى أبو الفتوح: الأهلي المصري يسعى لدعم المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة

وأكد يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة.

أضاف أن تلك المجهودات تتجسد من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، مشيرا إلى دور البنك المتنامي في دعم خطط وبرامج الشمول المالي التي يتبناها البنك المركزي المصري.

باكينام كفافى: طاقة عربية تستهدف وصول عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى إلى 200 محطة بحلول 2023

وقالت باكينام كفافى أن مجموعة طاقة عربية تساهم بمشروعاتها التوسعية في توفير فرص عمل عديدة وفي تعزيز رؤية الدولة المصرية لتأمين الطاقة وتحقيق الاستدامة.

وأكدت كفافي أن فريق عمل مجموعة طاقة عربية يعمل بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية على خدمة أكثر من 1.4 مليون عميل في 42 مدينة بمصر.

كما تسعى شركة طاقة عربية من خلال خطتها للتوسع الجغرافي إلى إنشاء محطات جديدة للخدمات البترولية، حيث تدير حاليا 59 محطة وقود سائل بخلاف 23 محطة لتموين السيارات بالغازالطبيعى المضغوط وتهدف إلى زيادتها إلى 200 محطة بحلول عام 2023.

ومن جانبه، أوضح شريف رياض أن البنك الأهلي المصري يستهدف بشكل أساسي من تلك التسهيلات إنشاء عدد 40 محطة جديدة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لصالح شركة (ماستر جاس) التابعة لشركة (طاقة عربية)، بعدد من محافظات مصر؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للتوسع في استخدام الغاز كبديل عن المنتجات البترولية.

وأضاف أن جزء من الاستثمارات يتم توجيهه لصالح شركة (طاقة للبترول) لتمويل إنشاء مستودع بمحافظة الإسكندرية، وذلك لدعم احتياطيات الدولة من المنتجات البترولية ومنع حدوث اختناقات بالمعروض بالسوق المحلي.

وبدوره، عقب بيتر مفيد رئيس القطاع المالى لشركة طاقة عربية، قائلا: “نثمن هذا التعاون المثمر مع البنك الأهلي المصري، وهي المؤسسة المالية الوطنية الكبرى، في كافة المعاملات المصرفية بدءاً من التسهيلات الائتمانية التي ساعدت الشركة في تنفيذ خطتها الطموحة في انشاء محطات الغاز والمنتجات البترولية، وكذا الخدمات التي تقدمها كافة الفروع المتعامل معها مرورا بالمعاملات البنكية التي تتم عن طريق الانترنت وصولا للرقمنة الكاملة لمعاملات كافة شركات مجموعة طاقة عربية بالتنسيق مع البنك.

وأضاف: “يوجه جزء من تلك التمويل إلى إنشاء مستودع جديد لتخزين المنتجات البترولية بسعة 25.6 مليون لتر بمحافظة الأسكندرية بخلاف المستودع الذي تمتلكه الشركة حالياً بسعة 18 مليون لتر بمحافظة السويس ”

وفي سياق متصل، أثنى خالد هاشم – رئيس قطاع البترول بالبنك الأهلي المصري، على أداء مجموعة (طاقة عربية) في تنفيذ الخطط التوسعية في مجالات الطاقة، والتي تتماشى مع خطط الحكومة الاستراتيجية، وتذليل أية عقبات لتوفير كافة احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأشاد باستمرار عجلة الاقتصاد دون التأثر بأي ظروف أو أزمات سواء على الصعيد الإقليمي والعالمي، منذ بداية التعامل بين البنك وشركة (طاقة للبترول) في مايو 2014 وحتى الآن.