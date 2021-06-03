السيسي يهنئ باتريس تالون رئيس جمهورية بنين لفوزه بولاية جديدة

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هنأ الرئيس “تالون” اليوم الخميس، في اتصالا هاتفيا بمناسبة إعادة انتخابه لولاية جديدة، مؤكداً على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط مصر بشقيقتها بنين.

وأكد حرص مصر العمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة مشروعات البنية التحتية والطاقة، إلى جانب بناء القدرات وتقديم الدعم الفني للكوادر البنينية، وكذلك التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وأعمال القرصنة البحرية في منطقة غرب أفريقيا.

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وأشاد الرئيس “تالون” بالتطور المستمر في مسار العلاقات الثنائية بين مصر وبنين، معرباً عن تقديره العميق لمصر وشعبها وقيادتها على الدعم المستمر لبلاده لتحقيق تطلعاتها في التنمية، ومؤكداً وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات ودفع أطر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تباحثا بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة التنسيق مع الرئيس البنيني فيما يتعلق بقضايا الأمن والاستقرار والتنمية على مستوى القارة الأفريقية، بينما أشاد الرئيس “تالون” بالإرادة السياسية والرؤية الواضحة التي تنتهجها مصر إزاء دفع جهود العمل الأفريقي المشترك وتحقيق أهداف التنمية في أفريقيا.