وزير الاتصالات السوداني: جائحة كورونا ساهمت في تقديم خدمات بريدية رقمية

إسلام فضل _ قال المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، إنه جاري العمل بين الدول العربية علي تحسين وتطوير التبادل البريدي لتقديم خدمة أفضل المواطنين.

وأضاف حسب الرسول خلال منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد في الدروة ال39 بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أن الاتحاد عمل خلال رئاسته في الثماني سنوات الماضية علي تقديم كل الدعم للدول في التحديات التي تواجهها.

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ويري أنه يجب التعاون بين الدول العربية علي تقديم المزيد من الدعم الذي يسهم في تطوير مستقبل قطاع البريد.

وأكد أنه منذ بداية جائحة فيروس كورونا تم العمل علي تطوير البنية الرقمية في الدول العربية.

وأوضح أن تطوير البنية الرقمية والتعاون المشترك بين الدول العربية أسهم في تقديم العديد من الخدمات البريدية الجديدة بشكل أسرع ودقيق.