وزير الاتصالات السوداني: نسعى للاستفادة من التقدم التكنولوجي لتلبية احتياجات المواطنين

إسلام فضل _ قال المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات السوداني، إن هناك تقدم تكنولوجي في مجال المعلومات في قطاع البريد خلال الفترة الحالية ولابد من الاستفادة منه ليلبي احتياجات المواطنين التي أصبحت متغيرة في الوقت الحالي.

وأضاف حسب الرسول خلال منتدي اللجنة العربية الدائمة للبريد، في الدروة ال39 بشرم الشيخ، اليوم الخميس، أنه يجب علي البريد الاهتمام بتطوير آليات القطاع، والاهتمام بالرمز البريدي من أجل تحسين خدمات البريد والوصول إلى كل المواطنين بجميع أنحاء البلاد مع ضمان تقديم خدمات منخفضة التكلفة.

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وأكد أن هناك تقدم تكنولوجي في مجال المعلومات لابد من الاستفادة منه ليغطي احتياجات المواطنين.

وأشار الي أن التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والتضمين المالي في مستقبل الخدمات البريدية علي رأس اولويات الدول العربية.