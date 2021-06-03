ارتفاع شبه جماعي لمؤشرات بورصة الكويت والعام يصعد 0.09%

فهد حسين – أنهت مؤشرات بورصة الكويت جلسة اليوم الخميس، على تباين ليرتفع المؤشر العام إجمالا بنحو 0.09% بالختام مستقرا عن مستوى 6256.75 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لسبعة قطاعات وارتفاع قيمة السيولة وأحجام التداولات.

وارتفع مؤشر السوق الأول 0.25% والسوق “الرئيسي 50” بنحو 0.05 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الرئيسي 0.41%.

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وارتفعت السيولة المتداولة إلى 69.01 مليون دينار من 53.78 مليون دينار الجلسة السابقة، كما زاد حجم التداولات إلى 407.42 مليون سهما من 310.05 مليون سهم بختام تداولات أمس الأربعاء.

ودعم ارتفاع المؤشر العام صعود 6 قطاعات بقيادة التكنولوجيا بارتفاعه بنسبة 6.34% مدفوعا بالأداء القوي لسهم “الأنظمة المتطورة” الذي صعد بنفس النسبة، تلاه الطاقة بنسبة 1.55% وسط أداء إيجابي لسهمي “المجموعة البترولية المستقلة” و”برقان للحفر”، فيما هبطت مؤشرات 7 قطاعات أخرى قادها الخدمات المالية بهبوطه 1.2% بضغط من الأسهم القيادية، تلاه الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.85%.

وتصدر سهم “ياكو” قائمة الرابحين وعددهم 43 سهما بصعوده 7.99%، فيما جاء “فنادق” على رأس الخاسرين وعددهم 64 سهما بتراجعه 14.81%.

وكان سهم “الأهلي المتحد” الأنشط خلال جلسة اليوم بسيولة قدرها 13.08 مليون دينار، على 58.77 مليون سهما.