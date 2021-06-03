مجموعة سوفت بنك تبيع سندات بقيمة 3.7 مليار دولار

العربية نت _ قامت مجموعة سوفت بنك بتسعير أكبر صفقة سندات لشركة يابانية لهذا العام، اليوم الخميس، في عملية بيع تستهدف الأفراد.

وباعت مجموعة التكنولوجيا 405 مليارات ين (3.7 مليار دولار) من سندات الدين التي تستحق في عام 2056، لكنها قابلة للاسترجاع بعد خمس سنوات، بسعر فائدة عند 2.75%، وفقًا لبيان صادر عن الشركة.

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والسندات المصدرة عبارة عن أوراق مالية هجينة لها خصائص مشابهة للأسهم، وتتوقع سوفت بنك من شركات التصنيف التعامل مع الإصدار على أنه 50% من حقوق الملكية.

سجلت الشركة التي يقودها الملياردير ماسايوشي سون مؤخرًا أكبر أرباح ربع سنوية على الإطلاق لشركة يابانية، بعد جني مكاسب من استثمارات بقيادة شركة Coupang Inc.

وكانت مجموعة سوفت بنك أكبر مصدر منفرد في سوق سندات الشركات اليابانية في العقد الماضي، حيث جمعت أكثر من 6 تريليونات ين، الجزء الأكبر من ذلك من مستثمري التجزئة.

في وقت تنعدم مكاسب المودعين تقريباً في اليابان بسبب سياسة سعر الفائدة السلبية لبنك اليابان المركزي، تقدم سندات سوفت بنك بعضًا من أعلى العوائد على الديون من أي شركة محلية. ويبلغ متوسط ​​العائد على سندات الشركات اليابانية حوالي 0.3%، وفقًا لبيانات Nomura BPI.

سيتم استخدام الأموال من العرض الحالي لسداد الديون الحالية، وفقًا لسوفت بنك.

وكانت سوفت بنك حققت أرباحا قياسية خلال العام المالي المنتهي في مارس الماضي، بلغت 4.03 تريليون ين (36.99 مليار دولار) من وحدتها التابعة صندوق رؤية Vision Fund بعد مكاسب استثمارية للربع الرابع في شركة Coupang، مما يجعلها من بين أكبر الشركات المربحة في العالم بعد عام من خسارة غير مسبوقة.

واستثمرت الشركة 2.7 مليار دولار في Coupang الكورية للتجارة الإلكترونية، وقد ارتفعت قيمتها إلى 28 مليار دولار عند طرح الشركة للاكتتاب في مارس الماضي.

وشهد عملاق الاستثمار التكنولوجي ارتفاعًا حادًا في الدخل على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، حيث حققت ذراعه الاستثمارية صندوق “رؤية سوفت بنك” الأرباح الأخيرة.