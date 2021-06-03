مال وأعمال

الشركات الأمريكية توظف ما يقرب من مليون عامل جديد في مايو

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سي ان بي سي _ تسارع نمو الوظائف الأمريكية الخاصة لشهر مايو بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام، حيث وظفت الشركات ما يقرب من مليون عامل، وفقًا لتقرير صدر اليوم الخميس عن ADP.

وأظهرت البيانات أنه تم توظيف 978 ألف في شهر مايو، بالمقارنة مع 654 ألف في أبريل الماضي.

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وكانت التوقعات تشير إلى 650 ألف وظيفة في مايو.

وهذه أكبر زيادة منذ يونيو 2020 حين تم تسجيل 4.35 مليون وظيفة مع خروج الاقتصاد الأمريكي من إغلاقات جائحة كورونا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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