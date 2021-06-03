سوق الأسهم السعودية يواصل أطول سلسلة ارتفاعات يومية منذ فبراير وتاسي يلامس 10700 نقطة

فهد حسين – أغلق المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” جلسة اليوم الخميس، مرتفعا 0.39% إلى مستوى 10698.3 نقطة، ليضيف الحلقة الثامنة لمسلسل ارتفاعاته اليومية الأطول منذ نهاية فبراير الماضي.

وزادت السيولة المتداولة إلى 12.755 مليار ريال من 8.287 مليارا الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداولات إلى 412.5 مليون سهم، من 267.43 مليون سهم في الجلسة السابقة.

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وكان ارتفاع “تاسي” مدعوما بارتفاع 16 قطاع بقيادة الاستثمار والتمويل الذي صعد بنسبة 4.28%، تلاه الاتصالات بنسبة 3.64%، فيما تراجعت 5 قطاعات بقيادة تجزئة الأغذية الذي هبط 0.61% تلاه البنوك بنسبة 0.3% كما تراجع قطاعا الطاقة والصناديق العقارية بنسبة 0.19% و0.03% على الترتيب.

وربح المؤشر الرئيسي للسوق نحو 18 مليار ريال بارتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 9.707 تريليون ريال من 9.689 تريليون ريال بختام تداولات الجلسة السابقة.

وتصدر سهم “تبوك الزراعية” 131 سهما سجلوا مكاسب خلال الجلسة مرتفعا 9.95%، فيما جاء “مشاعر ريت” على رأس 58 سهم سيطر عليهم الأداء السلبي بهبوطه 3.23%.

وكان سهم “دار الأركان” الأكثر نشاطا بأحجام التداولات التي بلغت 28.77 مليون سهما، فيما اقتنص ” الشركة السعودية للصناعات المتطورة” أكبر قدر من السيولة خلال الجلسة بقيمة 1.18 مليار ريال.