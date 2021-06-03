عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.468 مليار دولار

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– قال البنك المركزي المصري المصري اليوم الخميس، إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في مايو إلى 40.468 مليار دولار من 40.343 مليار في أبريل.
وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.
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