عاجل.. احتياطي النقد الأجنبي يرتفع إلى 40.468 مليار دولار

– قال البنك المركزي المصري المصري اليوم الخميس، إن صافي احتياطيات مصر الأجنبية ارتفع في مايو إلى 40.468 مليار دولار من 40.343 مليار في أبريل.

وتشهد الاحتياطيات الأجنبية لمصر زيادة منذ يونيو 2020 بعد انخفاضها لنحو 36 مليار دولار من أكثر من 45.5 مليار دولار بسبب الأثر المالي لجائحة فيروس كورونا.