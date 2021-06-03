طلبات إعانة البطالة الأمريكية تواصل التراجع وتسجل 385 ألف

– انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة لأقل من 400 ألف الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ بدء جائحة كوفيد-19 قبل أكثر من عام، مما يشير إلى قوة في سوق العمل بالرغم من نقص في القوة العاملة يحد من نشاط التوظيف.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 385 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 مايو، مقارنة مع 405 آلاف في الأسبوع السابق.

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وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعيا لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا.

كان اقتصاديون استطلعت آراءهم توقعوا 390 ألف طلب في أحدث أسبوع.