هبوط جماعي لأسواق المال الإماراتية والخسائر تصل 5.49 مليارات درهم

فهد حسين – سيطر الأداء السلبي على مؤشرات أسواق المال الإماراتية بختام تداولات اليوم الخميس، ليهبط سوق دبي المالي 0.53% وسوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3% وسط أداء باهت للأسهم القيادية، ليسجل السوقين خسائر إجمالية بنحو 5.49 مليارات درهم.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي 15.1 نقطة هبط بهم 0.53% متمسكا بقمته فوق 2800 نقطة بعدد 24.04 نقطة.

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وتقلصت السيولة إلى 153.25 مليون درهم من 188.96 مليونا الجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداولات إلى 146.9 مليون سهم من 150.87 مليون سهم بختام تداولات أمس الأربعاء.

وانفرد قطاعا السلع والتأمين بالنشاط الإيجابي خلال الجلسة بصعودهما 1.02% و0.6% على الترتيب، وسط تراجع بقية القطاعات بقيادة الاستثمار والخدمات المالية الذي هبط 0.87% تلاه البنوك بنسبة 0.83% كما تراجع قطاع العقارات 0.25%، واستقر قطاع الصناعة عند مستوياته المسجلة أمس الأربعاء.

وكان تراجع قطاع الاستثمار والخدمات المالية بضغط من الأداء السلبي لأسهم سوق دبي المالي وشعاع كابيتال ودبي للاستثمار واكتتاب القابضة، فيما تراجع قطاع البنوك بضغط من الأسهم القيادية التي تصدرها الإثمار القابضة بهبوطه 4.44%.

وتصدر سهم “الوطنية للتأمينات العامة” 6 أسهم سجلوا أداء إيجابي بصعوده 1.66%، فيما جاء سهم “تكافل الإمارات” على رأس الأسهم الـ20 الخاسرين متراجعا بنسبة 8.38%.

وفقد مؤشر سوق دبي المالي نحو 1.532مليار درهم بانخفاض رأس المال السوقي إلى 387.214 مليار درهم بختام تداولات اليوم، من 388.746 مليارا الجلسة السابقة.

وبوترة أهدأ تراجع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية 0.3% متمسكا بقمته فوق 6600 نقطة بعدد 6.13 نقطة بالختام، ليكسر سلسلة ارتفاعاته اليومية التي استمرت 4 جلسات.

وانحسرت السيولة المتداولة إلى 1.29 مليار درهم من 1.39 مليارا الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 141.6 مليون سهما من 124.77 مليون سهم في جلسة أمس الأربعاء.

وضغطت 6 قطاعات على المؤشر العام بقيادة الاتصالات الذي هبط 0.82% تلاه الصناعة بنسبة 0.46% ثم الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.39%، وسط ارتفاع قطاعات التأمين والخدمات والعقار بنسب 0.8% و0.49% و0.28% على الترتيب.

وكان تراجع قطاع الاتصالات مجموعة الإمارات للاتصالات وسوداتل اللذان هبطا 0.82% و0.77% على الترتيب، أما سهمي الواحة كابيتال وإشراق للاستثمار فتراجعا بقطاع الاستثمار والخدمات المالية بهبوطهما 1.47% و0.61% على الترتيب.

وتصدر سهم “رأس الخيمة الوطنية للتأمين” قائمة الرابحين بصعوده 14.38%، فيما جاء “صناعات اسمنت الفجيرة” على رأس الخاسرين متراجعا 9.98%.

واستحوذ سهم “العالمية القابضة” على أكبر قدر من السيولة المتداولة بقيمة 672 مليون درهم، كما اقتنص سهم “الدار العقارية” الذي هبط 0.27% على أكبر قدر من أحجام التداول خلال الجلسة بعدد 43.7 مليون سهم.

وخسر مؤشر أبوظبي 3.958 مليار درهم بتراجع رأس المال السوقي إلى 933.202 مليار درهم بالختام، من 937.160 مليارا الجلسة السابقة.