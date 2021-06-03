أسعار الذهب تتراجع 1% مع ارتفاع الدولار بعد بيانات إعانة البطالة الأمريكية

_ واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم، لتفقد أكثر من واحد في المائة مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل ويعزز الدولار.

وبحلول الساعة 1234 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 1.2 في المائة إلى 1884.71 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 في المائة مسجلة 1893.30 دولار.

Your browser does not support the video tag.

وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في يو.بي.إس إنه في حين ستظل أسعار الذهب تحت تأثير ارتفاع التضخم في المدى القريب، فمن المتوقع أن يتراجع الذهب على مدار الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة توقعا لتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تقليص التحفيز.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 في المائة مقابل العملات المنافسة، مما ينال من جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 2.4 في المائة إلى 27.53 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 2.1 في المائة ليسجل 2797.97 دولار، بينما هبط البلاتين 1.5 في المائة إلى 1171.55 دولار للأوقية.