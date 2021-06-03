وول ستريت تتجاهل بيانات سوق العمل وتفتح منخفضة

– فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية منخفضة اليوم الخميس مع عكوف المستثمرين على بيانات تشير إلى تسارع في نمو الوظائف بحثا عن مؤشرات على مسار التعافي الاقتصادي والتضخم قبيل صدور أرقام مهمة لقطاع الخدمات. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.1 نقطة بما يعادل 0.14 بالمئة إلى 34550.31 نقطة. Your browser does not support the video tag. ونزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 16.7 نقطة أو 0.40 بالمئة ليسجل 4191.43 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 100.6 نقطة أو 0.73 بالمئة إلى 13655.746 نقطة.

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