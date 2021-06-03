الليرة التركية تفقد أكثر من 1% متجاوزة 8.7 مقابل الدولار

العربية نت _ فقدت الليرة التركية أكثر من 1% من قيمتها ووصلت إلى 8.7 مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس.

وفي أبريل الماضي، شكك خبراء اقتصاديون في تركيا بصحة تصريحات كبير مستشاري رئيس البلاد رجب طيب أردوغان، والتي قال فيها “إن الأتراك استجابوا على نطاقٍ واسع لحملة حكومية بعد مطالبتهم بتخزين مدخراتهم بالليرة التركية عوضاً عن العملات الأجنبية كالدولار الأمريكي أو اليورو”.

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وقال الخبير الاقتصادي التركي جونيت أكمان: “لا أعتقد أن تصريحات كبير مستشاري الرئيس يجيب بولوت دقيقة”، وذلك بعدما أعلن قبل أيام في مقابلةٍ تلفزيونية أن الأتراك حوّلوا مدخّرات تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 11 مليار دولارٍ أميركي إلى الليرة التركية.

وأضاف لـ”العربية.نت”: “يبدو أن حلول الحكومة للأزمة الاقتصادية الراهنة قليلة وتتضاءل بسرعة، ولذلك طالبت مواطنيها مجدداً بتحويل مدخراتهم بالعملة المحلية، وهو أمر فعله الرئيس التركي عام 2013 أيضاً”.