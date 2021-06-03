: المملكة المتحدة تضيف سبع دول منها مصر إلى قائمة السفر الحمراء

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_ أضافت بريطانيا سبع دول، من بينها مصر وسريلانكا، إلى القائمة الحمراء” للوجهات التي تتطلب الحجر الصحي الفندقي عند العودة إلى إنجلترا، في مراجعة شهدت أيضًا انتقال البرتغال من “الخضراء” إلى “الحمراء”.
لم تتم إضافة أي دولة إلى القائمة الخضراء الخالية من الحجر الصحي.
القائمة الكاملة للدول التي أضيفت إلى “القائمة الحمراء” هي: أفغانستان والبحرين وكوستاريكا ومصر وسريلانكا والسودان وترينيداد وتوباغو.
وقالت الحكومة إن جميع التغييرات على القوائم ستدخل حيز التنفيذ يوم 8 يونيو.
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