الأسهم الأوروبية تقلص خسائرها وسط معنويات إيجابية بعد بيانات قوية

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وكالات _ قلصت الأسهم الأوروبية خسائرها في معاملات هادئة اليوم وسط معنويات مرتفعة بعد بيانات قوية لنمو أنشطة الشركات بمنطقة اليورو والوظائف الأمريكية، بينما تراجعت الأسهم البريطانية بفعل خفض تصنيفات وانقضاء الحق في توزيعات أرباح.
تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بعد انخفاضه بما يصل إلى 0.8 بالمئة في وقت سابق من الجلسة. وزادت أسهم شركات السيارات ومكوناتها والرعاية الصحية، بينما كانت شركات التعدين هي الأكثر انخفاضا.
وبدأ تداول عدد من أسهم الشركات البريطانية، مثل ناشونال جريد وكينجفيشر، دون الحق في توزيعات الأرباح، مما هبط بالمؤشر فايننشال تايمز 100 القيادي 0.6 بالمئة.
وبعد نمو قياسي لأنشطة المصانع بمنطقة اليورو، أظهرت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت انتعاش قطاع الخدمات الشهر الماضي مع تخفيف القيود.
وتراجع سهم بي.تي، أكبر مجموعة اتصالات بريطانية، 1.9 بالمئة بعد أن خفض دويتشه بنك توصيته للسهم إلى “بيع”، قائلا إنه مقدر بأعلى من قيمته الحقيقية.
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