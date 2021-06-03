مال وأعمال

بايدن يكشف خطته لتوزيع لقاح كورونا في العالم

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روسيا اليوم _ بعد أشهر من المداولات، تبنّى الرئيس الأمريكي جو بايدن خطته لتوزيع الملايين من لقاحات فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وقال البيت الأبيض: بينما تواصل الولايات المتحدة جهودها لتطعيم كل أمريكي مؤهل ومحاربة COVID-19، تدرك أيضا أن إنهاء هذا الوباء يعني إنهاءه في كل مكان، وطالما أن هذا الوباء مستشر في أي مكان في العالم، سيظل الشعب الأمريكي عرضة للخطر.

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وأكد البيت الأبيض أن واشنطن ملتزمة بتقديم جهود التطعيم الدولية مثل تلك التي أظهرتها في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن واشنطن خصصت 4 مليارات دولار لدعم COVAX، وأطلقت شراكات لتعزيز القدرة العالمية على تصنيع المزيد من اللقاحات.

وصرح بأنه سيتم تقاسم ما يقارب 19 مليون جرعة من خلال COVAX، بما في ذلك 6 ملايين جرعة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وحوالي 7 ملايين لجنوب وجنوب شرق آسيا، وحوالي 5 ملايين لإفريقيا، مؤكدا أنه سيعمل بالتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وحسب شبكة “CNN” فإنه في الوقت الحالي سيتم توزيع جرعات اللقاحات التي تنتجها شركات “مودرنا” و”فايزر” و”جونسون آند جونسون”.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

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