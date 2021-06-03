مال وأعمال

البنك التجاري الدولي: إجراءات البنك توجب إبلاغ العميل عند الحجز القضائي

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قال البنك التجاري الدولي في بيان أنه بالإشارة إلى ما ورد في بعض مواقع التواصل الإجتماعي وإلتزامًا بالسرية المصرفية المنصوص عليها في التشريعات المنظمة للعمل المصرفي؛ بعدم الإفصاح عن معلومات تخص حساب عميل أو تعاملاته، يود البنك التجاري الدولي التنويه على أنه عند إستلام حجوز قضائية من المحكمة أو غيرها من الجهات المصرح لها قانونا بالحجز على أرصدة العملاء فإن إجراءات العمل بالبنك توجب إبلاغ العميل بذلك.

وأكد البنك إنه لا يتم الحجز على حساب عميل أو منعه من التصرف فيه إلا بأمر أو حكم قضائي من جهه قضائية.

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وقال البنك التجاري الدولي-مصر إنه سيواصل إلتزامه بتقديم أفضل مستوى خدمة لعملائه.

كان الممثل محمد رمضان قد نشر فيديو قبل ساعات قال فيه أنه تم التحفظ على أمواله.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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