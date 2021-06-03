تحسن وتيرة نمو قطاع الخدمات في بريطانيا

وكالات _ أظهرت بيانات أصدرتها شركة اي اتش اس ماركيت للابحاث السوقية اليوم الخميس استمرار نمو قطاع الخدمات في بريطانيا خلال مايو الماضي مع ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وانتعاش الأعمال في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقد ارتفع مؤشر الخدمات إلى 62.9 في الشهر الماضي، بعدما سجل 61 نقطة في أبريل الماضي، في حين كانت التقديرات الأولية للمؤشر خلال الشهر الماضي 61.8 نقطة.

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يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش نشاط القطاع. وتشير قراءة المؤشر خلال الشهر الماضي إلى نمو قطاع الخدمات بأسرع وتيرة له منذ 24 عاما.

وأشار تقرير آي.إتش.إس ماركيت إلى تسارع وتيرة نمو الطلب لدى مقدمي الخدمات خلال مايو الماضي، مع التعافي بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2013، بفضل الطلب المحلي، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب الخارجي بنسبة طفيفة مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وارتفع معدل التوظيف في قطاع الخدمات خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة مارس 2015، حيث أشارت الشركات إلى مزيج من توظيف عمال جدد وعودة العمال من الاجازة بدون أجر التي حصلوا عليها أثناء جائحة فيروس كورونا.