مال وأعمال

أسعار النفط تستقر بعد تقرير مخزونات الخام الأمريكية

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_ استقرت أسعار النفط يوم الخميس إثر مكاسب ليومين متتاليين صعدت بالعقود الآجلة للخام إلى مستويات لم تشهدها في عام، وذلك بعد أن انخفضت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوعية انخفاضا حادا بينما زادت مخزونات الوقود أكثر من المعتاد.

تحدد سعر تسوية العقود الآجلة لخام برنت عند 71.31 دولار للبرميل، منخفضا أربعة سنتات بعد ملامسة أعلى مستوى منذ مايو 2019 في وقت سابق من الجلسة.

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وأغلق الخام الأمريكي عند 68.81 دولار للبرميل، بتراجع سنتين. ارتفعت أسعار غرب تكساس إلى 69.40 دولار، أقوى مستوى منذ أكتوبر 2018، بعد مكاسب 1.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

تراجعت مخزونات الخام الأمريكية 5.1 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.4 مليون برميل، بينما زادت مخزونات البنزين 1.5 مليون برميل وقفز مخزون نواتج التقطير 3.7 مليون برميل.

وقال بوب يوجر، مدير عقود الطاقة لدى ميزوهو في نيويورك، “لقد استهلكوا الكثير من النفط الخام، وكانت لدينا زيادات في البنزين ونواتج التقطير.. من غير المرغوب حرق كل هذا القدر من الخام إذا لم يرغب المستهلكون في شرائه.”

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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