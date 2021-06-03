فرنسا تسجل 8161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة

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_ أظهرت بيانات رسمية فرنسية يوم الخميس أن متوسط الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 خلال سبعة أيام تراجع إلى دون المئة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر.
وسجلت فرنسا 70 وفاة بمرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي إلى 109 آلاف و828 وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.
وأفادت السلطات الصحية الفرنسية أيضا بتسجيل 8161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.
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