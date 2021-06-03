فرنسا تسجل 8161 إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 وفاة

_ أظهرت بيانات رسمية فرنسية يوم الخميس أن متوسط الوفيات اليومية بمرض كوفيد-19 خلال سبعة أيام تراجع إلى دون المئة للمرة الأولى منذ 27 أكتوبر.

وسجلت فرنسا 70 وفاة بمرض كوفيد-19 ليصل العدد الإجمالي إلى 109 آلاف و828 وهو ثامن أعلى عدد بالعالم.

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وأفادت السلطات الصحية الفرنسية أيضا بتسجيل 8161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 5.69 مليون، وهو رابع أكبر عدد في العالم.