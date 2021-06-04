تجارة الخدمات في الصين تنمو 3.3% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2021

شينخوا _ قالت وزارة التجارة الصينية أمس الخميس بأن تجارة الخدمات في الصين ارتفعت بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 1.56 تريليون يوان (245.21 مليار دولار أمريكي) في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.

ومن الإجمالي، بلغت صادرات الخدمات 746.21 مليار يوان، بزيادة 23.2 في المائة على أساس سنوي، وبلغت واردات الخدمات 818.24 مليار يوان، بانخفاض 10 في المائة على أساس سنوي.

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وبالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 أو بمستوى ما قبل الجائحة، انخفضت تجارة الخدمات بنسبة 10.3 في المائة، مع زيادة صادرات الخدمات بنسبة 20.5 في المائة، وانخفضت واردات الخدمات بنسبة 27.3 في المائة.

وشهدت تجارة الخدمات كثيفة المعرفة ارتفاعا في الأشهر الأربعة الأولى حيث بلغت 732.53 مليار يوان بزيادة 14.9 في المائة على أساس سنوي، تمثل 46.8 في المائة من إجمالي تجارة الخدمات بزيادة 4.7 نقطة مئوية على أساس سنوي.

واستمرت تجارة خدمات السفر في الانخفاض، ففي الأشهر الأربعة الأولى، بلغت تجارة خدمات السفر في الصين 248.19 مليار يوان بانخفاض 41.3 في المائة على أساس سنوي.

وفي أبريل وحده، بلغت تجارة الخدمات في الصين 406.19 مليار يوان بزيادة 12.3 في المائة على أساس سنوي مع زيادة صادرات الخدمات بنسبة 24.3 في المائة والواردات بنسبة 2.7 في المائة، وسجل أسرع نمو في ثلاثة قطاعات – المالية وخدمات النقل والتأمين.