بايدن يوسع قائمة الشركات الصينية الممنوعة من الحصول على الاستثمارات الأمريكية

فرانس برس _ قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الخميس إضافة مؤسسات على قائمة تضم شركات صينية يمنع عليها الحصول على استثمارات أمريكية بسبب احتمال ارتباطها بالجيش الصيني، وذلك بموجب مرسوم رسمي.

وباتت القائمة التي أعدت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تضم 59 شركة بدلا من 31 سابقا وتعتبر أنها تزود أو تدعم مجمع الصناعات العسكرية والأمنية الصينية.

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وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض “يسمح هذا المرسوم للولايات المتحدة بحظر الاستثمارات الأمريكية في شركات صينية تمس بالأمن والقيم الديمقراطية للولايات المتحدة وحلفائنا”.

وأكدت واشنطن أيضا أنها “وسعت نطاق هذا الطارئ القومي بعدما لاحظت أن استخدام تكنولوجيا المراقبة الصينية خارج الصين فضلا عن تطويرها أو استخدامها لتسهيل القمع أو الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان يشكل تهديدا كبيرا جدا”.

وتضم هذه القائمة مجموعات كبيرة في مجال البناء والاتصالات والتكنولوجيا مثل شركة تصنيع الهواتف “هواوي” والشركة النفطية العملاقة “سي إن آو آو سي” ومجموعة السكك الحديد الصينية.