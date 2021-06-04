تأسيس الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة برأس مال 500 مليون جنيه

اجتمع الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، مع الوفد السوداني المُشارك في اجتماع مجلس إدارة الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة التي أنشأت في أبريل 2021، ويبلغ رأس مال الشركة 500 مليون جنية بمساهمة مصرية تبلغ 60%.

وخلال الاجتماع أكد وزير التموي، أن الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة هي نتاج العلاقات الإستراتيجية بين الدولتين الشقيقتين، مشيرا إلى أنه استمع إلي المشاركين في الاجتماع من الجانبين المصري والسوداني ما تم من إجراءات خاصة بتأسيس الشركة.

Your browser does not support the video tag.

وتم الاتفاق على عقد اجتماع لمجلس إدارة الشركة المصرية السودانية برئاسة المصيلحي بعد عيد الأضحي المبارك وذلك للتعرف على إستراتيجية الشركة خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشار إلى أن الشركة المصرية السودانية سوف تساهم في خلق كيانات اقتصادية أخري بين الدولتين الشقيقتين إضافة إلى توفير ألاف من فرص العمل للشباب من البلدين.

من جانبه أكد اللواء أحمد حسنين – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تساهم في الشركة المؤسسة برأس مال بنسبة 25% ومثلها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة جنوب الوادي بنسبة 10% فيما تستحوذ شركة اتجاهات السودانية علي 40% من أسهم الشركة.

وأكد حسنين أن التعاون مع شركة اتجاهات السودانية يعود إلي عام 2014 ، مع إبرام أول عقد معها لتوريد 800 ألف رأس سوداني.

ونوه إلى أن شركة اتجاهات السودانية تعاقدت مع وزارة التموين لتطوير وإدارة 25 منفذ تابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية متخصصة لبيع اللحوم بنظام الشراكة مع إطلاق علامة تجارية جديدة يطلق عليها ” just meet ” إضافة إلي بيع اللحوم الطازجة داخل منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية بمجمعاتها الاستهلاكية.

من جانبه أكد الوفد السوداني الي ان التعاون مع وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية سوف يساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأشاروا إلى الكيان الاقتصادي لهذه الشركة الجديدة سوف يكون له مردود اقتصادي بين البلدين، وفتح أفاق جديدة للاستثمار أيضا، مؤكدين أن الشركة التي تم تأسيسها لديهم قدرات مالية كبيرة وفنية هائلة كما أن شركة جنوب الوادي لديها مجزر ومحجر آلي كبير على حدود البلدين سيساهم في تسهيل التعاون، وكذلك دور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الشريك الاستراتيجي ايضاً.

حضر الاجتماع من الجانبين كل من اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، واللواء الجيلي تاج الدين – نائب رئيس منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، والصادق يعقوب – مدير دائرة التمويل والاستثمار بمنظومة الصناعات الدفاعية، وأحمد عوض الله ابراهيم – رئيس مجموعة تنمية الصادرات بشركة اتجاهات السودانية، ونصر الدين حسن – المدير الإقليمي لمجموعة تنمية الصادرات لشركة اتجاهات ومحمد حسن عبد المنعم – مدير التسويق والشركات بشركة اتجاهات.