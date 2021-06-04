مال وأعمال

أسعار الذهب تتراجع لأدنى مستوى في أكثر من أسبوعين مع صعود الدولار

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– تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة، متأثرا بارتفاع الدولار، بينما ينتظر المستثمرون بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة لشهر مايو، إذ تلوح في الأفق رهانات على تقليص محتمل لإجراءات التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونزلت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1868.89 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1855.59 دولار. والأسعار منخفضة 1.8 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

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واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1872.60 دولار للأوقية.

قفز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى 1.63 بالمئة.

وتتجه جميع الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر إصدارها في وقت لاحق من يوم الجمعة لاستقاء المزيد من المؤشرات بشأن مدى تعافي سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم وقرارات السياسة النقدية على المدى القريب من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 27.31 دولار للأوقية، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أواخر مارس.

ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2823.42 دولار، وهبط البلاتين 0.6 بالمئة إلى 1150.50 دولار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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