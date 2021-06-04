وزير المالية: أكثر من 10 ملايين فاتورة إلكترونية تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تفعيلها

أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إجمالى عدد الشركات التي قامت برفع الوثائق الإلكترونية على بيئة التشغيل الفعلى من المراحل الأولى والثانية والثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بلغ ما يقرب من 1100 شركة.

وأوضح أن عدد الوثائق الالكترونية (فواتير – اشعارات دائن – اشعارات مدين ) التي تم معالجتها من خلال المنظومة أكثر من 10 ملايين وثيقة ، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى 15 مايو بالتطبيق على كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين .

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وأشار ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أنه سيتم تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية على كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) إعتباراً من 15/9/2021 ، مطالبًا الشركات المسجلة بهذه المراكز، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة قبل 15 سبتمبر القادم .

وأوضح ” عبد القادر ” أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] ، هذا بالإضافة إلى توفير المصلحة لكافة المعلومات والبيانات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الدخول على هذا الرابط على موقع المصلحة الإلكتروني.