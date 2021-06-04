مال وأعمال

البترول توقع بروتوكول لإنشاء 50 محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط

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أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن التكامل الذى تدار به خطة التوسع فى نشاط الغاز الطبيعي المضغوط كوقود للسيارات بالإضافة إلى الزخم والدعم الذى يحظى به من القيادة السياسية، جعله يحقق قفزات كبيرة فى أعداد المستفيدين وفى عدد محطات التموين.

وأشار إلى أن التوسع فى أعمال المشروع حقق الكثير من أهداف الدولة ومن أهمها زيادة الاستفادة من الغاز الطبيعى فى ظل توافر إنتاجه محلياً وتعظيم المكون المحلى فيما يخص خطة مضاعفة محطات التموين بالغاز الطبيعى بالإضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة وإيجاد حلول مبتكرة كالمحطات المتنقلة لتموين السيارات والعمل على زيادة قاعدة المشاركة فى المشروع من خلال تعزيز التعاون بين شركات قطاع البترول والقطاع الخاص فى هذا النشاط.

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وفى هذا الإطار تم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى غازتك وكارجاس وشركة إكسون موبيل مصر لإضافة تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل محطات وقود موبيل، وبموجب البروتوكول تم الاتفاق على البدء فى المرحلة الأولى من إنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط فى حدود 50 محطة تليها مراحل أخرى تستهدف محطات شركة إكسون موبيل فى مختلف أنحاء الجمهورية.

وقع البروتوكول المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك والمهندس حسانين محمد رئيس شركة كارجاس والمهندس شريف سراج الدين العضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، وحضر التوقيع المهندس سيد حسين مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمتابعة تنفيذ محطات التموين.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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