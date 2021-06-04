مال وأعمال

مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتراجع بأكثر من المتوقع خلال أبريل

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– أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت بأكثر من المتوقع في أبريل، متأثرة بانخفاض مبيعات المنتجات غير الغذائية، لكنها لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل 12 شهرا عندما كانت معظم البلدان خاضعة لإجراءات إغلاق صارمة مرتبطة بجائحة كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في 19 دولة تتعامل باليورو تراجعت 3.1 بالمئة على أساس شهري في أبريل، لكنها ارتفعت 23.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

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كان اقتصاديون استطلعت آراءهم قد توقعوا انخفاضا شهريا 1.2 بالمئة فحسب، وتوقعوا زيادة 25.5 بالمئة على أساس سنوي.

وقال يوروستات إن مبيعات المنتجات غير الغذائية، باستثناء وقود السيارات، تراجعت 5.1 بالمئة خلال الشهر على الرغم من أنها زادت 42.6 بالمئة عما كانت عليه في أبريل نيسان 2020.

وارتفعت مبيعات وقود السيارات 0.4 بالمئة على أساس شهري و65.5 بالمئة على أساس سنوي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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