مال وأعمال

إيرفلوت الروسية تتوقع استئناف رحلات الطيران مع مصر خلال أيام

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روسيا اليوم _ أعلنت شركة إيرفلوت الروسية أنها تتوقع استئناف رحلات الطيران مع مصر في الأيام القريبة المقبلة.

وأفاد بذلك رئيس إيروفلوت ميخائيل بولوبويارينوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” اليوم الجمعة.

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وقال ردا على سؤال حول خسائر الشركة من الإغلاق المؤقت للرحلات الجوية بين روسيا وتركيا: “من الصعب جدا التعويض عن فقدان السوق التركية. نتوقع استئناف الطيران مع مصر في الأيام المقبلة وقد يساعد ذلك في تعويض بعض الخسائر”.

والأربعاء أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أن الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية قد تستأنف في فصل الصيف الجاري.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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