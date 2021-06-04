اعتماد 100 مليون جنيه تمويل جديد لمشروع البتلو لصغار المربين وشباب الخريجين

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أكد المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن مجلس إدارة المشروع القومى للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى وافق على اعتماد مبلغ (مائة مليون جنيه) لعدد 250 مستفيد من صغار المربين وشباب الخريجين بإجمالى عدد رؤوس ماشية (خمسة آلاف) رأس فى جلسته الأخيرة ليصبح إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومى للبتلو حتى الأن حوالى 4,6 مليار جنية لاكثر من 28 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 309 ألف رأس ماشية.
ياتى هذا على ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمشاركة جمعيات المجتمع المدنى فى المشروع القومى للبتلو من أجل توسيع قاعدة المستفيدين من المشروع والوصول إلى أكبر عدد من المزارعين والمربين
من جانبه أوضح طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداحنه أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى المنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
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