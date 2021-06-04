- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وكالات _ ارتفعت أسعار النفط صوب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
هذا وزاد خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019.
وصعد الخام الأمريبزكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 69.03 دولار.
وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 4%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار النفط تتقدم صوب 72 دولارا للبرميل بدعم آمال تعافي الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.