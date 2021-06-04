مال وأعمال

أسعار النفط تتقدم صوب 72 دولارا للبرميل بدعم آمال تعافي الطلب

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وكالات _ ارتفعت أسعار النفط صوب 72 دولارا للبرميل الجمعة 4 يونيو، ليجري تداولها قرب أعلى مستوياته في عامين، إذ طغت خطة أوبك+ بشأن الإمدادات وتعافي الطلب على المخاوف بشأن عدم انتظام نشاط التطعيمات ضد كوفيد-19 عالميا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها إنهم ماضون في قيود الإمدادات المتفق عليها. وأظهر تقرير الإمدادات الأسبوعي أمس الخميس انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.

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هذا وزاد خام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.5% إلى 71.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 08:12 بتوقيت جرينتش. وكان قد بلغ أمس أعلى مستوياته خلال الجلسة عند 71.99 دولار، وهو أعلى مستوياته منذ مايو 2019.

وصعد الخام الأمريبزكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3% إلى 69.03 دولار.

وعلى أساس أسبوعي، يتجه برنت لزيادة بأكثر من 2.8 بالمئة ويتجه غرب تكساس الوسيط لارتفاع 4%.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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