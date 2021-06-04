فرنسا تسمح بدخول جميع السياح بدءا من 9 يونيو.. بشروط

العربية نت _ تعتزم فرنسا إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين في 9 يونيو، وفق وثيقة جديدة صدرت في باريس اليوم الجمعة، بعنوان “استراتيجية إعادة فتح الحدود”، تحدد الخطوط العريضة لما يعتبر فعليًا جواز سفر.

وكشفت فرنسا عن تفاصيل كيف يمكن للمسافرين المحصنين من الاتحاد الأوروبي، وكذلك الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دخول البلاد.

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وتقدم فرنسا اعتبارًا من 9 يونيو تصنيفًا للسفر، سيحدد قواعد الدخول إلى البلاد للمسافرين المحصنين وأولئك غير الملقحين.

وستزيل القيود مثل الحجر الصحي الإلزامي وحظر السفر غير الضروري للمسافرين الذين تم تطعيمهم بالكامل من دول خارج الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة.

ويقسم التصنيف البلدان إلى ثلاث قوائم، ويفرض قواعد للمسافرين المحصنين وغير الملقحين من كل قائمة من المستويات الثلاثة وفق الآتي:

خضراء: جميع دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن، وكذلك البلدان التي لا ينتشر فيها الفيروس على نطاق واسع مثل أستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وسنغافورة ولبنان.

برتقالية: يتم تصنيف البلدان باللون البرتقالي إذا كان الفيروس ينتشر، ولكن بطريقة خاضعة للرقابة، ولا يوجد تداول واسع النطاق للمتغيرات.

حمراء: البلدان التي لا يزال الفيروس ينتشر فيها على نطاق واسع وهناك “وجود مقلق لمتغيرات Covid”. هذه البلدان هي: جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البحرين، بنغلاديش، البرازيل، بوليفيا، كولومبيا، كوستاريكا، الهند، نيبال، باكستان، سريلانكا، سورينام، تركيا وأوروغواي.

كل طبقة أو لون لها قواعد مختلفة للمسافرين الملقحين وغير الملقحين، وقد حددت السلطات الإجراءات كما يلي:

القائمة الخضراء: المسافر محصن بالكامل بالتالي لا توجد متطلبات دخول إضافية، أو غير محصن فيطلب منه اختبار Covid سلبي (مستضد أو PCR) تم أخذه خلال الـ 72 ساعة الماضية.

البرتقالية: محصن بالكامل بالتالي يطلب منه اختبار Covid سلبي (مستضد أو تفاعل البوليميراز المتسلسل) تم أخذه خلال 72 ساعة قبل السفر إلى فرنسا، أو غير مُلقح، فيُسمح له بالسفر لأسباب أساسية فقط أو لفئات معينة من المسافرين، ويجب على الأشخاص المؤهلين تقديم اختبار Covid سلبي (مستضد أو PCR) تم أخذه خلال الـ 72 ساعة السابقة للسفر، والحجر الصحي لمدة سبعة أيام عند الوصول قبل إجراء اختبار ثانٍ.

الحمراء: للمسافرين المحصنين بشكل كامل، يُسمح بالسفر إلى فرنسا لأسباب أساسية فقط، ويجب على الأشخاص المؤهلين تقديم اختبار Covid سلبي (مستضد أو PCR) تم أخذه خلال الـ 48 ساعة قبل السفر والحجر الصحي لمدة سبعة أيام عند الوصول قبل إجراء اختبار ثانٍ، وبالنسبة لغير الملقحين فيُسمح بالسفر لأسباب أساسية فقط ولفئات معينة من المسافرين، ويجب على الأشخاص المؤهلين تقديم اختبار Covid سلبي (مستضد أو PCR) تم أخذه خلال الـ 48 ساعة قبل السفر والحجر الصحي لمدة 10 أيام عند الوصول.

ويقصد بالمحصنين تحصينا كاملا، أولئك الذين حصلوا على تطعيم كامل لمدة أربعة عشر يومًا على الأقل قبل تاريخ السفر (وأربعة أسابيع للقاح Johnson & Johnson).

على الرغم من أن فرنسا تعطي الضوء الأخضر فعليًا لقضاء العطلات، إلا أن البريطانيين الذين يسافرون إلى فرنسا سيظلون مضطرين للعزل لمدة تصل إلى 10 أيام عند عودتهم إلى المملكة المتحدة.

وسيتعين عليهم أيضًا الدفع مقابل اختبارين على الأقل، حيث يتقاضى مقدمو الخدمات الموصى بهم من الحكومة حاليًا ما يصل إلى 390 جنيهًا إسترلينيًا.

يذكر أنه تم حصول 39% من الأشخاص في فرنسا على جرعة أولية من اللقاح.