بوتين يعلن الانتهاء من مد الأنبوب الأول من نورد ستريم 2

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روسيا اليوم _ أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، الانتهاء من مد الأنبوب الأول من نورد ستريم 2، وهو مشروع لمد أنبوبين من الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.
وجاء إعلان الرئيس الروسي خلال كلمة ألقاها في الجلسة العامة في منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي، المنعقد هذا الأسبوع (2 – 5 يونيو 2021) وسط عربية وأجنبية واسعة.
وقال بوتين: “يسعدني أن أعلن اليوم، أنه قبل ساعتين ونصف الساعة، تم الانتهاء بنجاح من مد الأنبوب الأول من (السيل الشمالي-2)، والعمل بمد الأنبوب الثاني يستمر”.
ولفت بوتين إلى أن شركة الطاقة الروسية “غازبروم” جاهزة لضخ الغاز في أنبوبي “السيل الشمالي-2”.
وقبل يوم، أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى أنه من المتوقع الانتهاء من “السيل الشمالي-2″ ككل قبل نهاية 2021.
و”السيل الشمالي-2” مشروع روسي لمد أنبوبي غاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.
وتم تنفيذ معظم المشروع تقريبا، لكنه يواجه عراقيل بسبب الضغوطات الأمريكية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.
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