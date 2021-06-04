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– زاد أرباب الأعمال في الولايات المتحدة نشاط التوظيف في مايو، إذ أدى انحسار تأثيرات الجائحة بدعم من التطعيمات، مما استقطب مزيدا من الأشخاص إلى قوة العمل، وهو ما يقدم مؤشرا على أن الاقتصاد ما زال في طريقه للتعافي من الركود الناجم عن كورونا.
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة في تقريرها عن التوظيف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 559 ألفا الشهر الماضي.
وروجعت بيانات أبريل برفع طفيف لتظهر إضافة 278 ألف وظيفة بدلا من القراءة السابقة البالغة 266 ألفا.
كان خبراء اقتصاد استطلعت آراءهم توقعوا زيادة الوظائف 650 ألفا في مايو.
وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.8 بالمة من 6.1 بالمئة في أبريل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نمو الوظائف في الولايات المتحدة يتسارع خلال مايو.. والبطالة تتراجع إلى 5.8% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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