- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
– قال مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة، إن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.
وقال البنك في بيان إنه من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرف لبنان يعتزم إتاحة ما يوازي 800 دولار شهريا لعملاء البنوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.