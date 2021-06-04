مصرف لبنان يعتزم إتاحة ما يوازي 800 دولار شهريا لعملاء البنوك

– قال مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة، إن المودعين من أصحاب الحسابات التي كانت قائمة بتاريخ أكتوبر 2019 سيمكنهم الحصول على 400 دولار شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية.

وقال البنك في بيان إنه من المقرر أن يصدر لاحقا التعميم الذي سيحدد تفاصيل القرار، والذي يدخل حيز التنفيذ في أول يوليو.