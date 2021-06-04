– فتحت مؤشرات وول ستريت الرئيسية على ارتفاع اليوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات زيادة الوظائف دون المتوقع في مايو، مما خفف بواعث القلق من نمو اقتصادي محموم قد يفضي إلى تشديد مبكر للسياسة النقدية. وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 41.7 نقطة بما يعادل 0.12 بالمئة ليصل إلى 34618.69 نقطة. Your browser does not support the video tag. وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 13.2 نقطة أو 0.31 بالمئة مسجلا 4206.05 نقطة. وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 82.7 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 13697.249 نقطة.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وول ستريت تفتح مرتفعة مع انحسار مخاوف التضخم بعد تقرير الوظائف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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