الذهب ينتعش بعد بيانات دون المتوقع للوظائف الأمريكية

وكالات _ انتعش الذهب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين المسجل اليوم بعد أن جاءت زيادة الوظائف الأمريكية غير الزراعية دون التوقعات، لكن المعدن مازال بصدد أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر مارس.

وبحلول الساعة 1343 بتوقيت جرينتش، قفز السعر الفوري للذهب 0.9 في المائة إلى 1886.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ 19 مايو عند 1855.59 دولار في وقت سابق من المعاملات. والمعدن منخفض 0.8 في المائة منذ بداية الأسبوع.

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وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 في المائة إلى 1890.80 دولار.

وقال جيم وايكوف المحلل لدى كيتكو ميتالز “نشهد موجة صعود متواضعة في أعقاب بيانات للوظائف الزراعية أقل قليلا من المتوقع… العديد من مراقبي السوق كانوا يتطلعون إلى رقم أكبر كثيرا وعندما لم يحدث تنفس المراهنون على صعود الذهب الصعداء.”

ارتفعت الوظائف الأمريكية غير الزراعية 559 ألف وظيفة الشهر الماضي بينما كان المتوقع في استطلاع أجرته 650 ألفا.

وتراجع مؤشر الدولار عن ذروة ثلاثة أسابيع، مما يقلل تكلفة الذهب لحملة العملات الأخرى، بينما هبط أيضا عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات.

وصعدت الفضة واحدا في المائة إلى 27.71 دولار للأوقية وتتجه صوب أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر مارس.

وهبط البلاديوم 0.2 في المائة ليسجل 2833.49 دولار بينما استقر البلاتين عند 1156.99 دولار.