إيطاليا تسجل 73 وفاة جديدة بفيروس كورونا و2557 إصابة

_ أعلنت وزارة الصحة الإيطالية يوم الجمعة تسجيل 73 حالة وفاة جديدة مرتبطة بفيروس كورونا ارتفاعا من 59 حالة في اليوم السابق في حين ارتفعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 2557 حالة من 1968.

وسجلت إيطاليا 126415 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ تفشي المرض بها في فبراير العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا والثامنة عالميا.

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وسجلت البلاد 4.227 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.