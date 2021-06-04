مال وأعمال

الأسهم الأوروبية عند ذرى قياسية بعد تفاؤل حيال تعافي الاقتصاد

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_ أغلقت الأسهم الأوروبية عند ذرى قياسية يوم الجمعة بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأمريكية إلى فرص أقل لتشديد السياسة النقدية مبكرا، بينما تدعمت معظم القطاعات بحالة من التفاؤل حيال التعافي الاقتصادي لمنطقة اليورو.

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة ليسجل مستوى إقفال جديدا عند 452.57 نقطة، بعد أن صعد في وقت سابق إلى ذروة قياسية بلغت 452.71 نقطة. وزاد المؤشر 0.8 بالمئة على مدار الأسبوع.

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صعدت أسهم شركات التكنولوجيا 1.2 بالمئة وكانت الأفضل أداء يوم الجمعة، بقيادة صانع الرقائق النمساوي أيه.إم.إس.

وتقدمت أسهم الشركة 4.4 بالمئة بعد أن أعلنت عن بيع وحدتها الأمريكية الشمالية للأنظمة الرقمية إلى أكويتي براندز الأمريكية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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