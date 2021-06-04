أردوغان: تركيا تكتشف 135 مليار متر مكعب من الغاز بالبحر الأسود

سي إن بي سي _ قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة 4 يونيو إن تركيا اكتشفت كمية جديدة من الغاز الطبيعي تبلغ 135 مليار متر مكعب بجنوب البحر الأسود، ليصل إجمالي المكتشف بالمنطقة إلى 540 مليار متر مكعب.

وكانت سفينة التنقيب التركية فاتح اكتشفت العام الماضي 405 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي في الحقل سكاريا بغرب البحر الأسود، وهو أكبر اكتشاف في تاريخ البلاد.

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وقال أردوغان، متحدثا في مناسبة بمحافظة زنغولداق المطلة على البحر الأسود، إن الاكتشاف الجديد يقع في الحقل أماسرا-1، مضيفا أنه يتوقع مزيدا من “الأخبار السارة” من المنطقة.