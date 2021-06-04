مال وأعمال

قطاع التكنولوجيا يرفع الأسهم الأمريكية مع انحسار مخاوف التضخم

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_ ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، تقودها شركات التكنولوجيا، بعد تقرير شهري ضعيف للوظائف الأمريكية هدأ مخاوف المستثمرين من أن يكبح مجلس الاحتياطي الاتحادي إجراءات التحفيز النقدي قريبا.

زاد أرباب العمل الأمريكيون التوظيف في مايو ورفعوا الأجور في ظل تنافسهم على العمالة. لكن الوظائف غير الزراعية زادت 559 ألف وظيفة وليس 650 ألفا كما توقعه الاقتصاديون في استطلاع أجرته .

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كان المستثمرون متخوفين من تقرير وظائف قوي قد يشير إلى ارتفاع التضخم بما يحدو مجلس الاحتياطي إلى سحب التحفيز القائم في مواجهة تداعيات الجائحة.

وقال جاك ألبين، مدير الاستثمار لدى كريسيت كابيتال مانجمنت، “إنه يرفع الضغط عن مجلس الاحتياطي وسيمكنهم من الإبقاء على سياسة سعر الفائدة المنخفض لفترة أطول… فرصة الإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة هي نبأ عظيم لراكبي المخاطر.”

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 180.4 نقطة بما يعادل 0.52 بالمئة ليصل إلى 34757.44 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 37.14 نقطة أو 0.89 بالمئة مسجلا 4229.99 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 199.98 نقطة أو 1.47 بالمئة إلى 13814.49 نقطة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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