الهند تسجل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

_ أعلنت الهند يوم السبت تسجيل 120529 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حين زادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 3380.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 28.69 مليون وعدد الوفيات 344082.